Общее число заболевших ковидом в Алтайском крае приблизилось к 40 тысячам человек

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае составило 39 905 человек. За сутки заразился 181 человек, сообщает оперштаб. Так как сейчас каждый день выявляют около 180 случаев заражения, в субботу, 6 февраля, отметка должна перевалить за 40 тысяч человек.

Новые пункты вакцинации от COVID-19 откроются в селах Алтайского края в течение двух недель Новости 04.02.2021 9:54

За минувший день выздоровело 102 пациента с коронавирусом, 14 человек умерло, из них 13 – непосредственно от ковида. Всего в крае с болезнью справилось 35 739 человек. Умерло 2 026 заразившихся, из них 1249 – именно от COVID-19, а 777 по другим причинам.

По состоянию на 5 февраля в инфекционных госпиталях лечится 1 661 человек с коронавирусом, в том числе 638 пациентов со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией.

Тяжело переносят болезнь 355 человек, из них 89 подключено к аппаратам ИВЛ .

Всего краевым минздравом края развернуто 3 085 коек. Резервными остаются 786. Бессимптомными носителями являются 27 человек, 406 человек со сходной с COVID-19 пневмонией лечатся на дому.