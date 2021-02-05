Жители алтайского села вынуждены топить снег из-за замерзшего водопровода – очевидцы

В алтайском селе Косиха во время сильных морозов замерз водопровод по улице Боровой. Без воды осталось 15 домов, где живет 37 человек. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства Алтайского края «Ленина, 59» со ссылкой на администрацию Косихинского района.

На отсутствие воды жители пожаловались еще в конце января. Специалисты нашли место замерзания и пытались его отогреть, но безрезультатно. Сейчас для людей подвозят ресурс с водонапорной башни, где сделана колонка.

В пятницу, 5 февраля, в Косихе пробивают промежуточные колодцы, которые должны прогреть водопровод.

«Проведем исследование и возможность проведения горизонтального бурения, для прокладывания новой, обводной трубы», – заявил Центру управления регионом заместитель главы администрации района Сергей Старухин.

По данным telegram-канала «Алтайский валенок», жителям Косихи приходится топять снег, чтобы добыть себе воду.

Побывавший в Косихе барнаулец Алексей Линник заявил, что жителям села якобы привозят воду в бочке, которую ранее использовали для откачивания жидких отходов. Кроме того, у Линника другие данные о количестве пострадавших. Он говорит о том, что без холодной и горячей воды остались более 30 домов и 100 человек.

Администрация обещает решить вопрос с водопроводом только летом 2021 года.