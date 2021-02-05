Руководитель алтайского крайимущества покидает свой пост и уходит на пенсию – СМИ

Начальник управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова скоро может уйти на пенсию, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на свои источники.

Алтайский министр регионального развития ушел в отставку Новости 04.02.2021 15:07

По информации инсайдеров, место 57-летней Зинковой займет один из ее заместителей - Александр Теплов.

Виктор Томенко уже якобы подписал заявление на ее увольнение, и с 15 февраля чиновница уйдет на пенсию.

Напомним, Елена Зинкова руководит крайимуществом с осени 2018 года. На этом посту она заменила Людмилу Сорокину. Ранее Зинкова работала заместителем начальника управления записи актов гражданского состояния Алтайского края и возглавляла правовой департамент краевой администрации.