Мертвый месяц. Большинство барнаульских депутатов не засветились в СМИ в январе

Первый месяц 2021 года оказался достаточно пассивным в медийном плане. Половина Думы Барнаула взяла «каникулы» и закончила месяц с нулевой упоминаемостью. Но лидеры рейтинга «Политсибру» прошлого месяца не ушли из первой пятерки. На первом месте снова спикер БГД Галина Буевич, на вторую строчку сместилась Оксана Молодых, замыкает тройку Александр Гросс.

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Больше всего упоминаний Галины Буевич («Единая Россия») связано с правилами благоустройства города, которые в первом чтении приняли на заседании гордумы 29 января. Председатель БГД отметила, что новый свод правил поможет развитию Барнаула. Также Буевич вошла в коллегию администрации города, которая будет обсуждать стратегически важные для города вопросы.

Немного «сдала» в январе глава фракции эсеров Оксана Молодых. Она комментировала в СМИ объединение трех партий – «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России». По ее мнению, слияние пойдет на пользу всем политическим силам. Также ее фамилия возникала в публикациях про оскандалившегося экс-главу Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова.

Александр Гросс так же, как и Буевич, вошел в коллегию при мэрии Барнаула. И, как и старшая коллега, он комментировал правила благоустройства.

Тройка лидеров в декабре выглядит так:

Рейтинг упоминаемости депутатов БГД в январе 2021 года Иллюстрация «Политсибру»

Полный рейтинг медийности депутатов БГД в январе:

Рейтинг упоминаемости депутатов БГД в январе 2021 года Политсибру

«Нулевая» упоминаемость у половины депутатов БГД: