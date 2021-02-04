ВТБ: в 2020 году россияне сохранили траты на уровне предыдущего года

Пандемия повлияла на темпы роста потребительской активности россиян в 2020 году. Общий торговый оборот вырос относительно предыдущего года лишь на 4%, до 2,2 трлн рублей, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Даже сегмент интернет-покупок, несмотря на самоизоляцию, сохранился на уровне 600 млрд – из-за резкого сокращения сферы туризма и авиаперевозок. При этом спрос на товары в сегменте электроники и бытовой техники в 2020 году вырос на треть, составив почти 0,5 трлн рублей.

ВТБ внедряет голосовой антифрод для защиты от мошенников Новости компаний 03.02.2021 19:04

Перевод на удаленную работу сотрудников многих компаний привел к «буму» спроса на товары для дома. В прошлом году россияне потратили на них 204 млрд рублей – на 23% больше, чем годом ранее. Расходы на одежду и обувь увеличились на 14% и составили 191 млрд рублей. А вот продуктовый ритейл вырос всего на 4%, до 327 млрд рублей.

Наибольшее снижение оборотов показала сфера транспорта – на четверть, до 243 млрд рублей. При этом сегмент авиаперевозок сократился вдвое.

Изоляция повлияла на работу ресторанов и кафе – их выручка уменьшилась год к году на 20%, составив всего 73 млрд рублей.

Другие отрасли выиграли от онлайн-шопинга. Интернет-магазины одежды и обуви увеличили выручку почти в три раза, электроники и бытовой техники – в 2,75, товаров для дома – в 1,5 раза, продуктовые точки – на 43%. Даже кафе и рестораны, перешедшие на доставку, смогли нарастить интернет-продажи на 14%.

Поддержал годовые результаты резкий рывок торгового оборота во втором полугодии. Рост к январю-июню показали почти все сегменты, кроме продуктового ритейла, который снизился на 12%. На 83% выросли продажи одежды и обуви, на 81% – покупки авиабилетов, на 53% – расходы на товары для дома. Кроме того, на 47% увеличилась выручка магазинов электроники и бытовой техники, на 43% – оборот в сфере транспорта, на 27% – расходы на заведения общепита и сектор услуг.

Всего по итогам второго полугодия оборот розницы вырос на 37% к первому полугодию, в том числе в сегменте электронной коммерции – на 47%, в торговых точках – на треть.

«Пандемия существенно замедлила рост розничной торговли в России. Несколько лет подряд рынок эквайринга рос на 20-30% в год, но в 2020 г. мы увидели его стагнацию из-за резкого падения спроса в ряде флагманских отраслей. В то же время открылись новые возможности онлайн-продаж, и привычка россиян к заказу товаров через интернет станет трендом на многие годы вперед. По мере успешной вакцинации и снятия ограничительных мер в этом году мы рассчитываем увидеть восстановление всего розничного оборота. Однако к уверенному росту, по нашим оценкам, рынок сможет перейти не раньше второго полугодия», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.