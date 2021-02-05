Перевыборы региональных операторов по пяти зонам пройдут в Алтайском крае в 2021 году

Власти Алтайского края проведут в 2021 году конкурсный отбор новых региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом во время пресс-конференции 4 февраля рассказал заместитель начальника управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков.

Предыдущая «выборная кампания» прошла в 2018 году. Тогда по конкурсу (правда, не с первого раза) определили пять операторов на семь зон (одна компания зашла сразу на три территории).

Как рассказали «Политсибру» в пресс-службе краевого минстроя, «переизбирать» будут операторов по пяти зонам: Заринской, Бийской, Алейской (как раз та «три в одном» компания – «Спецобслуживание центральное»), Барнаульской (сейчас здесь оператор «ЭКО-Комплекс») и Славгородской («Позитив 88»). Договоры с ними заключили на три года, то есть срок их работы истекает к началу 2022 года.

Возможно, все указанные компании снова будут участвовать в конкурсе.

Регоператоры на остальных двух зонах – Каменской (сейчас зону обслуживает «Линетт») и Рубцовской («ВторГеоРесурс») – будут работать еще и в 2022 году. То есть их перевыборы состоятся только через год.

Колосков отметил, что после проведения конкурса в регионе установят новые тарифы. Какими они будут, власти предположить не могут. Это будет зависеть от экономически обоснованных затрат операторов: транспортировка, сбытовые расходы, плата за захоронение мусора на полигоне.