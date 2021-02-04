Власти Славгорода выступили против решения суда по делу экс-мэра города

Горсобрание Славгорода обжалует решение Алтайского краевого суда, который недавно признал отставку бывшего главы города Сергея Горбунова незаконной. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Суд признал незаконность увольнения экс-мэра Славгорода Сергея Горбунова 04.02.2021 10:28

В администрации города считают, что нарушения носят формальный характер. К тому же, требования экс-мэра суд удовлетворил не полностью, так как признал увольнение незаконным, но отказал в восстановлении в должности. По мнению начальника юридического отдела горадминистрации Нины Сошенко, никаких последствий для Горбунова решение суда не несет. Он все равно не сможет вернуться на этот пост.

С решением о незаконности отставки мэрия не согласилась. Теперь администрация планирует запросить разъяснение от Алтайского краевого суда и обратиться в кассацию.

Напомним, Сергея Горбунова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бывший мэр был задержан в конце мая 2020 года. Следствие считает, что в 2018-2020 годах владелец двух компаний-поставщиков угля дал ему взятку в 6,8 млн рублей для защиты от конкуренции и помощи при заключении контрактов. 29 мая полиция задержала бывшего главу Славгорода со взяткой 2 млн рублей. Ее Горбунов попытался выбросить в заброшенное здание.

Экс-мэра уволил губернатор Алтайского края Виктор Томенко 16 июня 2020 года. Свое решение глава аргументировал тем, что Горбунов нарушил закон «О противодействии коррупции».

Горбунов же считает, что его увольнение незаконно, так как он не получил на руки все нужные для такой процедуры документы. Вина бывшего главы тоже еще не доказана в суде.