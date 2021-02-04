Активисты обсудят застройку площади Сахарова на санкционированной акции

Администрация Барнаула согласовала акцию-обсуждение застройки площади Сахарова. Максимально возможное количество ее участников – 500 человек. Об этом сообщили организаторы мероприятия в телеграм-канале «Ленина59-А».

«Никаких «гуляний», строго собрание с повесткой дня, протоколом, выступлениями, решениями и предложениями по каждому вопросу (...). Вопрос носит системный характер. Не оставайтесь равнодушными, приходите», – подчеркнули представители инициативной группы.

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Акция пройдет 13 февраля на площади Свободы в 13:00. Это гайд-парк, где мероприятия можно проводить и без согласования властей. Но его все-таки завизировали в мэрии.

Организаторами обсуждения являются историк-краевед Данил Дегтярев, активист Юрий Красильников и представитель организации «Гражданский патруль» Игорь Берг. Они выступают против появления рядом с площадью Сахарова нового корпуса АлтГУ и другой застройки территории. Напомним, владелица участка рядом с площадью на Молодежной, 21а попросила увеличить его вдвое для строительства многоквартирного дома. Часть этой территории находится в собственности края.

Активисты уже собирали подписи против застройки площади для министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и губернатора Алтайского края Виктора Томенко, а также сняли про нее фильм.

«Ансамбль площади Сахарова сложился в 60-е - 80-е годы XX века. В состав единого градостроительного комплекса входят Дворец спорта, Театр драмы, учебный корпус АГУ на ул. Димитрова, спорткомплекс «Обь», сохранившиеся с царских времен водонапорные баки, а также многочисленные скверы между этими зданиями. На площади есть и несколько произведений монументального искусства - мозаик и барельефов», – заявлял ранее Дегтярев.