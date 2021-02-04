На 2,2% в среднем. Насколько вырастет плата за коммуналку в Алтайском крае 2021 году

В январе 2021 года в Алтайском крае не было роста совокупной платы за жилищно-коммунальные услуги. Но он произойдет с 1 июля – в среднем по краю на 2,2%, но где-то и больше. Об этом журналистам 4 февраля рассказал заместитель начальника регионального управления по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков.

«Это самый низкий показатель за последние годы», – подчеркнул он.

Власти пояснили, почему жители Горняка получили огромные платежки за отопление Новости 04.02.2021 14:25

Но, повторимся, это общая температура по палате. Так, например, в трех муниципалитетах края – Барнауле, Станционно-Ребрихинского сельсовета и Подсосновского сельсовета Немецкого национального района – она даже снизится. В 271 населенном пункте вырастет до 3,8%. Еще в 384 – от 3,9 до 6,2%.

Напомним, 6,2% – это максимальная планка, установленная в Алтайском крае (на уровне России – 3,8%, но регионы имеют право повышать еще на 2,4%, как и сделали на Алтае). Выше нее плата увеличиваться не должна. Но если вдруг это необходимо (например, коммунальная компания просто не сможет оказывать услугу дешевле), то власти обязаны компенсировать населению разницу: то есть доплатить сумму, которая оказывается выше индекса в 6,2%. И такие населенные пункты в крае тоже есть – их 79 (например, Поспелиха и Завьялово).

Есть и еще более «узкие» примеры. Так, в Ребрихинском районе для одной из «отопительных» компаний установили тариф 3,8 тысяч за гигакалорию с начала года. И это на 50,3%, чем было еще в декабре. И до 1 июля 2021 года вся эта разница будет компенсирована из местного бюджета.

Кстати, в Ребрихинском районе самая высокая плата за ЖКУ, в Заринске – самая низкая.

В Горняке плата за тепло выросла на 27% еще в июле прошлого года. Но население это почувствовало только зимой, когда стали приходить счета за отопление. Олег Колосков пояснил, что жители этого города, как и все в крае, имеют право на компенсацию. Но оказалась, что многие этого просто не знали и за деньгами не обращались.

А в Первомайском районе и вовсе пока не могут установить официальный тариф, потому что там нет единой теплоснабжающей организации.

«Тариф всегда устанавливается только на экономически обоснованном уровне, на основании документально обоснованных расходов организации», – подчеркнул Колосков.