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Мэр Барнаула Франк потребовал усилить контроль за заснеженными крышами

Новости
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Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил руководителям районных администраций города лучше следить за состоянием кровель жилых домов, сообщила пресс-служба городской мэрии.

«В период оттепели усиливается процесс образования наледи и сосулек на крышах зданий, возрастает вероятность их падения. Жителей и гостей Барнаула просят соблюдать осторожность, следовать простым правилам, которые помогут избежать несчастья», – отметили в мэрии.

Власти попросили обращать особое внимание на наледи и сосульки на крышах, а также на скопление снежных масс.

Кроме того, в мэрии напомнили, что не нужно игнорировать предупреждения об опасности, а если жильцы заметили снег на крыше своего дома, то они должны обратиться в свою управляющую компанию.

Также не стоит оставлять автомобили или коляски с детьми под крышами, с которых возможен сход снега или падение сосулек.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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