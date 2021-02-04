Губернатор Томенко попал в топ-30 рейтинга по доле позитивных упоминаний в соцсетях

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 26 место из 85-ти в рейтинге по позитивным упоминаниям в соцсетях за январь 2021 года. По доле негативных комментариев губернатор оказался на 33 месте из 85. Об этом сообщает Центр политической конъюнктуры.

«Золотая» середина. Алтайский губернатор Томенко потерял несколько позиций в медиарейтинге глав регионов Рейтинги 21.01.2021 12:55

В общем рейтинге упоминаний глав регионов в соцсетях Томенко занял 75 место из 85. Про него написали 2549 раз. По сравнению с прошлым месяцем губернатор опустился на 11 мест (-3282). Первое место в рейтинге по России занял мэр Москвы Сергей Собянин (215654 упоминаний).

Если говорить только про регионы Сибири, то на предпоследнем, 84 месте (1209) по упоминаемости оказался глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Томская область на 81 месте. В середине таблице находятся глава Тувы Кара-оол Шолбан (57 место), новосибирский губернатор Андрей Травников (56 место), глава Хакасии Валентин Коновалов (44 место), омский губернатор Александр Бурков (42 место). В топ-30 вошли красноярский губернатор Александр Усс (21 место) и кемеровский Сергей Цивилев (26 место).

Что касается негативных упоминаний, то здесь во главе рейтинга как по Сибири, так и по России стоят губернатор новосибирской области Андрей Травников (1 место) и глава республики Хакасия Валентин Коновалов (2 место). Также на 5 месте расположился Александр Усс.

А вот в рейтинге позитивных упоминаний по Сибири лидировал Александр Усс, а по России – Ростислав Гольштейн, губернатор Еврейской автономной области.