Задержанного барнаульского экс-чиновника Овсянникова обвиняют в мошенничестве и растрате

Стало известно, по какой статье задержали бывшего главу администрации Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова. Уголовное дело против него возбудили еще по истории, которая произошла в 2017 году.

Овсянникова задержали в среду, 3 февраля. В четверг на сайте регионального Следкома появилась новость о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Лебяжинской сельской администрации Барнаула. Имен СК не называет, но в указанный период администрацию возглавлял именно Овсянников.

Бывшему главе и главному специалисту вменяют мошенничество и растрату денежных средств в крупном размере (ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 160, ч.3 ст. 159 УК РФ).

«По версии следствия, с июля по декабрь 2017 года глава администрации при пособничестве главного специалиста изготовил и подписал фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем по благоустройству территории, проведению культурно-массовых мероприятий, а также дал своим подчиненным указание составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ, которые фактически не оказывались», – сказано в сообщении ведомства.

Силовики задержали экс-главу Октябрьского района Барнаула Овсянникова Новости 04.02.2021 14:41

Ущерб оценили в 157 тысяч рублей.

Есть еще один эпизод – с декабря 2017 по март 2018 года обвиняемые изготовили фиктивные документы, по которым местный предприниматель якобы обустроил дамбу и расчистил водопропускные сооружения. Сумма ущерба – более 450 тысяч рублей.

Оба подозреваемых задержаны, по месту их жительства прошли обыски, решается вопрос о мере пресечения.

Андрею Овсянникову 37 лет. Пост главы администрации Лебяжинского сельсовета он занимал с февраля 2016 по декабрь 2017 года. Потом был назначен главой Троицкого района. Ушел по собственному желанию в октябре 2020 года в администрацию Октябрьского района Барнаула. А 21 января 2021 года ушел и оттуда. Видимо, второй эпизод относится к периоду, когда в краевой столице он уже не работал.