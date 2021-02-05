Власти поставили на паузу вопрос об установлении единого тарифа на электроэнергию для двух Алтаев

Власти пока не приняли решение о введении единого тарифа на передачу электроэнергии для Республики Алтай и Алтайского края. Специалисты все еще изучают вопрос. Об этом во время пресс-конференции 4 февраля рассказал заместитель начальника регионального управления по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков.

Напомним, президент Владимир Путин одобрил предложение установить для двух Алтаев единый тариф еще в ноябре 2020 года. Однако решение в этом вопросе остается за региональными властями.

«Объединение приведет к значительному снижению этого тарифа в республике и повышению в крае. По подсчетам, тариф на электроэнергию для промышленных и бюджетных потребителей в нашем регионе в результате этих мероприятий может вырасти от 2,5 до 4%. На сегодня пока явного согласия не было. Мы продолжаем работать на этим вопросом», – заявил Колосков.

По его словам, региональные власти примут решение только в том случае, если на федеральном уровне выработают компенсационные меры, которые позволят не допустить ухудшения положения потребителей Алтайского края.

Колосков подчеркнул: создание единого тарифа не повлияет на обычное население, у этой категории ценообразование осуществляется совершенно по другим правилам.

Кстати, предложение об объедении тарифа правительство РФ сформулировало в отношение пяти пар регионов. Однако, по словам Колоскова, только в одной из них оно было согласовано. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Все остальные регионы пока взяли паузу и исследуют этот вопрос.