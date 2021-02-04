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Силовики задержали экс-главу Октябрьского района Барнаула Овсянникова

Новости
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Бывшего главу Троицкого района Алтайского края и Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова задержали сотрудники ФСБ. Об этом «Толку» сообщили в силовом ведомстве.

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Задержание произошло в среду, 3 февраля. Предположительно, бывшего чиновника подозревают в мошенничестве и присвоении денежных средств. По данным издания, интерес к нему проявили из-за неких фиктивных договоров на 500 тысяч рублей.

Как ранее сообщал «Политсибру», Овсянников уволился с поста главы Октябрьского района Барнаула 21 января 2021 года, проработав на этой должности чуть больше двух месяцев. Он написал заявление по собственному желанию. 

До работы в краевой столице он занимал пост главы Троицкого района (с 2017 по 2020 годы).

Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

читатель

сейчас вес сбросит, еще кого-нибудь сольет, если не сам все мутил...............

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