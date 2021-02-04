Алтайский министр регионального развития ушел в отставку

Министр регионального развития Республики Алтай Олег Пьянков покинул свой пост. Он ушел в отпуск с последующим увольнением. Об этом «Политсибру» сообщил пресс-секретаря главы республики Алтай Михаил Максимов.

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Соответствующий указ губернатор Олег Хорохордин подписал в среду, 3 февраля.

«Сейчас обязанности министра исполняет его первый заместитель Петр Громов», – добавил Максимов.

Олег Пьянков стал и.о. министра регионального развития в марте 2019 года, еще перед уходом прошлого главы республики Алтай Александра Бердникова. Тогда Пьянков сменил на своем посту уволенного за срыв стройки ледового дворца Николая Кондратьева. Непосредственно министром его назначил Олег Хорохордин.

До этого Пьянков руководил Государственной жилищной инспекцией республики.