Власти пояснили, почему жители Горняка получили огромные платежки за отопление

От 6 до 13 тысяч рублей за отопление – такие «подарки» получили жители Горняка в конце 2020 года. Горожане возмутились завышенными ценами и начали жаловаться во все инстанции (вплоть до президента, которому записали видеообращение). Почему так произошло, во время пресс-конференции 4 февраля рассказал заместитель начальника управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков.

Повысили еще летом

На самом деле тариф за отопление подрос еще полгода назад: с 1 июля 2020 года стоимость одна гигакалория тепловой энергии в Горняке увеличилась на 27,3% и достигла 3543,72 рублей.

И, по словам Колоскова, это было связано со снижением объема полезного отпуска (количество тепловой энергии, предоставленной источником теплоснабжения).

«Когда это происходит, то те же самые расходы распределяются на меньшие объемы. И цена единицы увеличивается. Это один из главных факторов роста тарифа в Горняке, который произошел в 2020 году», – поясняет Колосков.

Однако местные жители существенно ощутили на себе такое повышение лишь в декабре 2020 года. В видеообращении и в соцсетях они рассказали о чрезмерно завышенных суммах за отопление. У одного их потребителей за тепло насчитали 13 328 рублей.

«Мы видели фото этой квитанции. Насколько знаю, в этом доме достаточно большая площадь отапливаемого помещения. Действительно, высокое потребление тепловой энергии приводит к серьезным счетам. И когда были сильные морозы, потребление тепловой энергии возросло, соответственно, увеличился и сам платеж, при этом тариф не изменился», – говорит Колосков.

О компенсации знали не все

А еще он напоминает: жители Горняка могут получить компенсацию части платы за коммуналку. На это во втором полугодии 2020 года в бюджете Локтевского района на предусмотрели 11 млн рублей. Но, как писала местная газета «К новым рубежам» 14 января, воспользоваться такой поддержкой решили всего 876 человек на сумму более миллиона рублей. Жители Горняка могут компенсировать 567,89 рублей за одну гигакалорию.

«К сожалению, недостаточно оперативно отработала администрация по информированию потребителей по возможности получения компенсации. И только малая часть обратилась за получением компенсации, которая предусмотрена для всех потребителей», – комментирует Колосков.

По его словам, сейчас «ситуацию развернули»: информирование населения идет полным ходом, администрация города и района индивидуально работает со всеми потребителями, выясняют, откуда взялись такие высокие платежи и высокое потребление тепла. Кроме того, местные власти гарантирует выплатить компенсации и за предыдущий период.

Также Колосков добавил, что с января 2021 года в Горняке тариф на отопление снизился почти на 160 рублей. Это связано с тем, что немного изменились цены на топливо.