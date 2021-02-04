Салат со свеклой, кибертурнир и высаженные дети. С какими темами алтайские депутаты Госдумы попали в рейтинг упоминаемости

Тройка самых медийных депутатов Госдумы в рейтинге «Политсибру» по итогам января осталась неизменной. Лишь немного поменялись места – Даниил Бессарабов вновь поднялся на первую строчку. Рецепт салата и осуждение январских митингов принесли ему десятки упоминаний.

В начале января депутат от «Единой России» рассказал подписчикам, как сделать полезный и вкусный салат со свеклой, гранатом, чесноком и орешками. Рецепт пришелся очень кстати в новогодние каникулы. А войдя в рабочий ритм, Бессарабов стал комментировать другие актуальные темы. Его видеообращение после несанкционированных митингов в поддержку Алексея Навального разобрали на цитаты. Бессарабов назвал акции витком новой внешней агрессии и поблагодарил людей, которые не пустили туда своих детей.

На втором месте в январе единоросс Александр Прокопьев. СМИ писали о его рабочей поездке в Залесово, там он проверил степень готовности детского сада, который откроется в 2021 году. Также думец поддержал идею студентов Бийского технологического института о проведении турнира по киберспорту. Большое количество упоминаний в СМИ связано с ремонтом в детской школе боевых искусств «Стик». При финансовой и организаторской помощи депутата спортзал уже готовят к открытию.

Замыкает тройку лидеров их коллега по партии Наталья Кувшинова. Она комментировала законопроект, который запретит высаживать детей из автобуса. По мнению Кувшиновой, для края принятие данного документа станет решением многочисленных опасных ситуаций. Часть упоминаний связана с выделением краю средств для строительства спортивных объектов.

Тройка лидеров декабря:

Рейтинг упоминаемости "Политсибру", январь 2021 года

Полный медиарейтинг алтайских думцев выглядит так:

Рейтинг упоминаемости "Политсибру", январь 2021 года

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ: ИА «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Банкфакс», «Атмосфера», «Алтапресс», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь», на сайтах газет «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда», а также на официальных сайтах администрации края и администрации Барнаула. Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.