ОРВИ посадила на карантин 39 школьных классов и 36 детсадовских групп в Алтайском крае

Эпидемия ОРВИ отправила на карантин 39 классов в школах и 36 групп детских садов. Во всех этих учреждениях отсутствует 20% детей. Об этом телеканалу «Вести Алтай» рассказала начальник отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Ольга Егорова.

«Начинается подъем заболеваемости среди ребятишек в организованных коллективах: у нас после праздников и школьники вышли на учебу, и детские сады открылись. Сейчас сформировались коллективы, и начинает расти заболеваемость», – отметила Ольга Егорова.

Однако полностью закрытых на карантин школ и детских садов в регионе нет. Уходят на карантин лишь отдельные классы в 18 школах и 27 детских садах. Эксперты уверены, что заболеваемость ОРВИ в регионе будет расти до марта. Сейчас же количество заразившихся меньше, чем в прошлом году.

Эпидемия ОРВИ началась в Алтайском крае в конце января. За последнюю неделю врачи выявили 16,6 тысяч случаев вирусных инфекций, что на 4,5% выше предыдущей недели. В это число входят взрослые и дети.

Напомним, что 2 февраля в алтайском Роспотребнадзоре сообщали, что эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 5,8%.