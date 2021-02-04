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Проблемный заринский мост стали активно достраивать после осенней задержки

Новости
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В Заринске возобновили ремонт моста через реку Чумыш. Начать должны были в ноябре 2020 года, но даже в конце декабря ремонт так и не стартовал. Объект неоднократно посещали представители краевого минтранса, а также депутат Госдумы Александр Прокопьев. 3 февраля он еще раз съездил и лично убедился, что работы идут.

Почему подрядчик затянул сроки капремонта моста в Заринске

Новости

На реконструкции моста, что соединяет микрорайон Сорокино и остальной Заринск, одновременно задействовано 30 человек. 

Депутат Прокопьев встретился с главой города, подрядчиком и представителем проверяющей организацией. Они обсудили текущую ситуацию и убедились, что сейчас работы идут ускоренными темпами. 

«Основные сложности – это, конечно, аварийный пролет, который нам надо демонтировать. Сейчас как раз возводится временная опора, чтобы снять с него нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение», – рассказал  начальник участка (представитель подрядчика из Новосибирска «СоюзДорСтрой») Максим Затонский.

Возможно, все закончат даже раньше установленного срока. Главное, чтобы не помешал паводок. За февраль и март нужно успеть смонтировать 15 балок в три пролета. Остальные работы будут проводить уже летом. Мост должны сдать к концу сентября. 

Этого ждут тысячи человек, ведь он соединяет микрорайон Сорокино и остальной Заринск. 

Контролируют работу на всех уровнях. Администрация Заринска специально наняла независимую организацию из Томска для оценки качества ремонта.

«Конечно, важно, чтобы эти сроки соблюдались. И более того, этот мост находится у всех на обозрении: каждый житель Заринска может наблюдать за строительством. И если сроки будут срываться или работы остановятся, то можно обратиться и непосредственно в администрацию, и ко мне лично», – сказал депутат Александр Прокопьев.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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