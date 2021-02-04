Проблемный заринский мост стали активно достраивать после осенней задержки

В Заринске возобновили ремонт моста через реку Чумыш. Начать должны были в ноябре 2020 года, но даже в конце декабря ремонт так и не стартовал. Объект неоднократно посещали представители краевого минтранса, а также депутат Госдумы Александр Прокопьев. 3 февраля он еще раз съездил и лично убедился, что работы идут.

Почему подрядчик затянул сроки капремонта моста в Заринске Новости 25.12.2020 9:23

На реконструкции моста, что соединяет микрорайон Сорокино и остальной Заринск, одновременно задействовано 30 человек.

Депутат Прокопьев встретился с главой города, подрядчиком и представителем проверяющей организацией. Они обсудили текущую ситуацию и убедились, что сейчас работы идут ускоренными темпами.

«Основные сложности – это, конечно, аварийный пролет, который нам надо демонтировать. Сейчас как раз возводится временная опора, чтобы снять с него нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение», – рассказал начальник участка (представитель подрядчика из Новосибирска «СоюзДорСтрой») Максим Затонский.

Возможно, все закончат даже раньше установленного срока. Главное, чтобы не помешал паводок. За февраль и март нужно успеть смонтировать 15 балок в три пролета. Остальные работы будут проводить уже летом. Мост должны сдать к концу сентября.

Этого ждут тысячи человек, ведь он соединяет микрорайон Сорокино и остальной Заринск.

Контролируют работу на всех уровнях. Администрация Заринска специально наняла независимую организацию из Томска для оценки качества ремонта.