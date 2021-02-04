Глава Кузбасса поделится полномочиями. В регионе появится председатель правительства

В Кемеровской области появится должность председателя правительства региона. Такие поправки в региональный устав внесли 1 февраля, документ опубликован на сайте правительства региона.

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Новая должность будет учреждена в ходе реорганизации правительства. Глава кабинета министров будет отвечать за работу органа перед губернатором, замещать его во время отпуска или больничного. Также председатель будет обязан подписывать акты и формировать повестку заседаний.

Однако губернатор все равно будет контролировать работу правительства, подписывать соглашения от имени органа, сможет отменять принятые правительством акты, если они будут противоречить актам большей юридической силы, а также участвовать в заседаниях в качестве председателя.

Поправки вступят в силу 10 февраля.

Кто займет этот пост, пока не понятно. Решение о назначении будет принимать губернатора региона Сергей Цивилев. Кстати, именно от него и поступило это предложение.

Эксперты отмечают, что таким образом действующий глава региона пытается (хоть быстро это и не получится) изменить систему единоначалия, при которой долгое время работал прошлый губернатор Аман Тулеев.

«Совмещение должностей – это наследие конца 90-х – начала 2000-х годов, когда были губернаторы-тяжеловесы, которые пытались всю власть сосредоточить в своих руках. Тулеев был одним из последних в ряду таких руководителей, и то, как была устроена власть в регионе до последнего времени – во многом его наследие», – рассказал «Федерал Прессу» директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Добавим, что в большинстве регионов власть давно двухуровневая. Правда, не везде должности губернатора и председателя правительства занимают разные люди. Совмещение остается, например, в Алтайском крае, республиках Алтай, Хакасия и Тува, Омской и Новосибирской областях. А в Томской области правительство до сих пор не создали.