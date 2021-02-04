Количество умерших от ковида в Алтайском крае перевалило за две тысячи человек

С начала пандемии в Алтайском крае от коронавируса умерло 2 012 человек, инфицированных ковидом, сообщает оперштаб. Из них именно от вируса – 1236, а по иным причинам – 776 человек.

Новые пункты вакцинации от COVID-19 откроются в селах Алтайского края в течение двух недель Новости 04.02.2021 9:54

Всего в регионе коронавирусом заразилось 39 724 человека, из которых 35 637 уже выздоровели.

За минувшие сутки в регионе COVID-19 заболело 180 человек, выздоровело 108, а умерло 13, из них непосредственно от коронавируса – 12 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях находится 675 пациентов со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией. Тяжело переносят вирус 345 заболевших, из них 86 подключены к аппаратам ИВЛ.

У 29 человек болезнь протекает бессимптомно, 422 больных вирусной пневмонией лечатся дома.

Всего Минздравом края развернуто 3 085 коек, из которых свободными остаются 789.