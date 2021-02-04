«Благодаря «Единой России» страна развивается». Алтайский депутат ответил на критику за свою любовь к партии

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, единоросс Николай Якушев ответил на комментарии, которые обрушились на него после поста в Instagram, который был посвящен работе партии власти.

А закипело все после того, как он на своей странице поделился мыслями, которые его посетили во время обучения в Высшей школе партии.

«Окончательно убедился, что членов партии «Единая Россия» объединяет активная жизненная позиция, стремление и желание сделать жизнь граждан лучше и комфортнее, обеспечить социальную и политическую стабильность в стране. С другой стороны, избиратели требуют постоянно большего и лучшего от нашей партии, но при этом забывают быть благодарны. Забывают сказать простое человеческое спасибо. «Спасибо, партия «Единая Россия», – написал народный избранник.

После этого Telegram-каналы растащили этот пост и не оставили его без комментариев. Мол «тяжело живется депутату Якушеву», так как «неблагодарные избиратели мешают ему думать о России», да и «избиратель уже не тот... забывают, понимаешь, мерзавцы, сказать простое, человеческое спасибо». И что партия совершает добрые дела «исключительно ради последующей благодарности», а не для улучшения жизни людей.

На это Якушев отреагировал новым постом. В нем он заявил, что прочитал все, что про него написали и ему приятно такое внимание. А после добавил, что за 2020 год в приемную Дмитрия Медведева обратилось порядка полумиллиона россиян. Члены партии с «радостью оказывали и продолжают оказывать помощь и поддержку, ни один обратившийся не остался без внимания». В том числе и учителям со страховкой здоровья и жизнь от ковида.

«Благодаря партии наша страна развивается, стоит только вспомнить как мы жили не так уж и далеком 99 году. Вдумайтесь, Россия получала гуманитарную помощь продовольственными продуктами от США и Европы. А на сегодняшний день наша страна может себе позволить самостоятельно оказывать такую помощь нуждающимся странам.А так-то Вы правы. Я сам скажу – спасибо, «Единая Россия», – подытожил Якушев.

Напомним, Николая Якушев и еще семь депутатов и политиков прошли во второй этап федерального молодежного проекта «ПолитСтартап». Проект проводит «Единая Россия».