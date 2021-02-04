Сильная метель «перекрыла» две трассы в Алтайском крае

Две трассы остаются закрытыми в Алтайском крае на утро 4 февраля. Накануне вечером движение там ограничили из-за непогоды. Речь идет о дорогах «Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Республики Казахстан» от Курьи до Змеиногорска и «Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Республики Казахстан» от Змеиногорска до Рубцовска. Причиной стало отсутствие видимости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

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А вот дорогу «А-322- Горняк-Староалейское» от Горняка до села Староалейское уже открыли. Напомним, движение по ней также ограничили вечером 3 февраля. Возобновили проезд и на участках от Поспелихи до Курьи и от Змеиногорска до границы с Республикой Казахстан.

Минтранс Алтайского края попросил водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также призвал их быть внимательными на дорогах и отказаться от дальних поездок.