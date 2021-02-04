Новые пункты вакцинации от COVID-19 откроются в селах Алтайского края в течение двух недель

Сейчас жители Алтайского края могут поставить прививку от коронавируса в 21 медицинской организации. В феврале заработают еще 25 мобильных ФАПов, которые разъедутся по населенным пунктам региона. Об этом журналистам 3 февраля рассказала главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Новые территории

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Мобильные ФАПы появятся в 14 населенных пунктах Алтайского края. По словам Переладовой, это те территории, которые не имеют возможности разместить вакцину «Спутник V» в прививочном кабинете (нет специального оборудования).

Речь идет не о малых селах, а о райцентрах. В частности, прививки в мобильном ФАПе будет ставить Советская ЦРБ, а также больница в райцентре Родино, Староалейская ЦРБ Третьяковского района, Усть-Калманская ЦРБ и другие. В некоторых населенных пунктах даже будут работать по два таких пункта. За день каждый из них может принять 40-60 пациентов.

Активная вакцинация от COVID-19 вне больниц активно началась с Барнаула. Два мобильных комплекса работают около ТРЦ «Галактика» и ТРЦ «Пионер». По словам Переладовой, это несколько иная структура, хотя по «начинке» она похожа на мобильный ФАП.

В ожидании поставки

Новые пункты вакцинации откроются примерно через две недели. После того, как в регион поступит новая партия вакцины. На этот раз край получит еще 15 тысяч комплектов доз «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), которые распределят по стационарным прививочным пунктам и мобильным ФАПам.

«Очередная поставка вакцины ожидается до 15 февраля. Уже подготовлен проект распоряжения по раздаче вакцины, чтобы задействовать территории, которые ее еще не получали или получили, но израсходовали», – пояснила Ирина Переладова.

По ее словам, вакцина востребована: многие звонят и интересуются процедурой, записываются. По данным на 3 февраля, прививку от COVID-19 поставили более 14 тысяч человек.

«Мы не отмечаем никаких поствакцинальных осложнений. Есть только обычная реакция на введение, и то далеко не у всех. Иногда даже люди сомневаются, не плацебо ли им поставили, так абсолютно безболезненно перенесли укол. Нет, конечно, это не плацебо. Это хорошая вакцина, которая прошла все этапы контроля и имеет все разрешительные документы», – говорит Переладова.

Напомним, в конце января некоторые поликлиники Алтайского края временно приостановили вакцинацию от ковида – в медучреждениях закончились ампулы с препаратом, а новая партия не поступила.