Суд признал незаконность увольнения экс-мэра Славгорода Сергея Горбунова

Отставка Сергея Горбунова с поста главы Славгорода прошла с нарушениями. ИА «Банкфакс» со ссылкой на адвоката Омари Моисцрапишвили сообщает, что это установил Алтайский краевой суд. На сайте суда карточка дела недоступна, так как ресурс работает с перебоями.

Нелюбовь. Коммунисты снова требуют отставки мэра Бийска Новости 21.01.2021 13:42

Сергей Горбунов дважды пытался оспорить свое увольнение, но безуспешно. Но экс-мэр на этом не остановился и попробовал сделать это в третий раз. Процесс 3 февраля оказался для бывшего главы Славгорода успешным. Теперь, как отметил адвокат, у Горбунова открываются возможности для дальнейших действий, но точных планов пока нет.

Напомним, Сергея Горбунова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Полиция задержала бывшего мэра в конце мая 2020 года. По версии правохранителей, в 2018-2020 годах чиновник получил 6,8 млн рублей от владельца двух компаний-поставщиков угля. За эти деньги он должен был защищать предпринимателя от конкуренции и помогать ему при заключении контрактов. 29 мая силовики задержали экс-главу Славгорода со взяткой 2 млн рублей, которую Горбунов пытался выкинуть в заброшенное здание.

Уже 16 июня 2020 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко уволил мэра со своего поста, объяснив это решение нарушением закона «О противодействии коррупции».

Горбунов посчитал, что его увольнение незаконно, так как экс-мэр не получил на руки все необходимые бумаги. Вина бывшего главы еще не доказана в суде.