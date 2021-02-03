Спрос на аренду жилья в Барнауле вырос на 28%

Жители Алтайского края стали чаще арендовать жилье. В 2020 году спрос вырос на 28%. Об этом Amic.ru рассказали в «Авито Недвижимость».

Мэрия Барнаула требует снести 50 зданий и сооружений, в том числе жилые дома Новости 03.02.2021 11:03

Показатель в Барнауле на 12% больше, чем по России, где рост составил 16%. Тем не менее, законы экономики здесь не сработали, и спрос в этот раз не родил предложение.

Объявлений в столице Алтайского края наоборот стало меньше на 18%. Однако по России их число увеличилось на 4%.

Как отметил руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды портала Руслан Закирьянов, рост предложения в стране вызван тем, что из-за пандемии и дистанционной учебы или работы многие покидали большие города, и квартиры освобождались.