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Спрос на аренду жилья в Барнауле вырос на 28%

Новости
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Жители Алтайского края стали чаще арендовать жилье. В 2020 году спрос вырос на 28%. Об этом Amic.ru рассказали в «Авито Недвижимость».

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Показатель в Барнауле на 12% больше, чем по России, где рост составил 16%. Тем не менее, законы экономики здесь не сработали, и спрос в этот раз не родил предложение.

Объявлений в столице Алтайского края наоборот стало меньше на 18%. Однако по России их число увеличилось на 4%.

Как отметил руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды портала Руслан Закирьянов, рост предложения в стране вызван тем, что из-за пандемии и дистанционной учебы или работы многие покидали большие города, и квартиры освобождались.

Автор: Политсиб.ру

Фото: realtai.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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