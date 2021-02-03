Глава Алтая Хорохордин намерен вакцинироваться от коронавируса

Глава республики Алтай Олег Хорохордин готов вакцинироваться от коронавируса. Однако он сделает это только тогда, когда антитела в его крови закончатся. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что Олег Хорохордин заболел коронавирусом в начале ноября. Болезнь у него протекала бессимптомно, во время нее он работал дистанционно из дома. 13 ноября пресс-секретарь губернатора уже сообщил о его выздоровлении. Несмотря на легкое течение болезни, у главы республики все еще остался высокий титр антител, благодаря чему главе региона пока прививаться не нужно.

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На данный момент вакцинировались руководители 26 субъектов РФ. Среди них главы Москвы, Московской области, Красноярского края и республики Крым. Руководители 23 регионов РФ планируют поставить прививку от коронавируса.

Собирается ли вакцинироваться губернатор Алтайского края Виктор Томенко, пока не ясно. Он переболел коронавирусом в сентябре-октябре 2020 года.