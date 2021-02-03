Глава республики Алтай Олег Хорохордин готов вакцинироваться от коронавируса. Однако он сделает это только тогда, когда антитела в его крови закончатся. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что Олег Хорохордин заболел коронавирусом в начале ноября. Болезнь у него протекала бессимптомно, во время нее он работал дистанционно из дома. 13 ноября пресс-секретарь губернатора уже сообщил о его выздоровлении. Несмотря на легкое течение болезни, у главы республики все еще остался высокий титр антител, благодаря чему главе региона пока прививаться не нужно.
На данный момент вакцинировались руководители 26 субъектов РФ. Среди них главы Москвы, Московской области, Красноярского края и республики Крым. Руководители 23 регионов РФ планируют поставить прививку от коронавируса.
Собирается ли вакцинироваться губернатор Алтайского края Виктор Томенко, пока не ясно. Он переболел коронавирусом в сентябре-октябре 2020 года.