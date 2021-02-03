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Еще один ковидный госпиталь закрылся в Барнауле

Новости
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Краевой госпиталь для ветеранов войн возобновил приём плановых пациентов. Теперь он не будет принимать ковидных больных, сообщили «Вести 22».

С марта 2020 по февраль 2021 в медучреждение могли положить только больных коронавирусом. Теперь же краевой минздрав распорядился закрыть эту площадку. Там провели дезинфекцию и генеральную уборку, и сейчас госпиталь для ветеранов уже работает, как прежде. 

Однако избавляться от «наследия» пандемии в медорганизации не планируют. Начальник госпиталя Ольга Зубова сказала, что обеспечивающие систему шлюзов конструкции и точки кислорода в палатах сохранятся, чтобы можно было незамедлительно вернуться к оказанию медпомощи коронавирусным больным.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pexels.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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