Для оплаты ипотеки алтайская семья должна зарабатывать по 48 тысяч рублей в месяц

Размер рекомендованного семейного дохода для оплаты ипотеки в Алтайском крае составил 47,7 тысяч рублей. Такие данные за 2020 год приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В 2019 году эта сумма была выше. Чтобы покрыть обязательства по ипотеке, алтайской семье требовалось 51 тысяча рублей, что на 6,4 % больше показателя за 2020 год.

Алтайский край оказался на тридцатой (последней) строчке рейтинга регионов по размеру рекомендованного дохода, комфортного для выплаты средней ипотеки (в список попали регионы с наибольшим объемом ипотечных кредитов).

Низкие показатели рекомендованного дохода также у Челябинской (49,4 тысяч рублей) и Кемеровской областей (51,4 тысяч рублей) и Пермского края (51,7 тысяч рублей). Больше всего денег для оплаты ипотечного кредита – в Москве (149,8 тысяч руб.), Московской области (113,1 тысяч руб.), Санкт-Петербурге (92,1 тысяч руб.), Приморском (82,9 тысяч руб.) и Хабаровском (80,1 тысяч руб.) краях.

В среднем для комфортной оплаты ипотеки российская семья должна зарабатывать 70,3 тысяч рублей в месяц. По сравнению с 2019 годом показатель снизился на 0,5%.

Как уточнили в Национальном бюро кредитных историй, показатель рекомендованного семейного дохода – это индикатор доступности ипотечного кредитования для населения. Он фиксирует предельное отношение ипотечных платежей к ежемесячным доходам семьи. Под «комфортным» понимается соотношение кредитных платежей к заработку на уровне 1/3.