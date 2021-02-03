Человек-легенда. Сотни жителей Барнаула и края пришли на прощание с Александром Назарчуком

Александр Назарчук, в большом послужном списке которого есть такие высокие должности, как министр сельского хозяйства и глава алтайского парламента, трагически и неожиданно для всех умер 1 февраля. Ему был 81 год, но оптимизма и жизненной энергии хватило бы еще на многие годы. Но жизнь оборвалась (по предварительной версии из-за угарного газа). Простится с большим политиком пришли и те, кто близко его знал, и простые жители. В последний путь кто-то Сашу, а кто-то Александра Григорьевича проводили губернатор региона Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, депутаты краевого парламента во главе с Александром Романенко, депутаты городской Думы во главе с Галиной Буевич. Здесь были депутаты Госдумы, общественники, духовенство, силовики. И, конечно, простые барнаульцы. Люди плакали.

Церемония прощания началась в 10 часов, официальная часть – в 12. Около гроба, где стояли родственники Назарчука, первым слово взял губернатор. Он отметил, что эта трагическая гибель – утрата не только для родных и близких, но и жителей всего края.

«Огромное трудолюбие, целеустремленность, верность своим идеалам и интересам Алтайского края всегда отличали Александра Григорьевича. Начав путь с помощника бригадира, он поднялся до больших высот на государственном уровне. Даже в самые сложное годы, когда в обществе наступил раскол, продолжал заниматься созидательной деятельностью. Имел свою точку зрения и всегда прямо ее высказывал. Человек-легенда», – сказал Виктор Томенко.

«Мог стать президентом». Каким Назарчука вспоминают Суриков, Сафронов, Романенко и другие политики той эпохи Мнения 02.02.2021 14:56

Александр Романенко выразил чувство скорби от лица всего парламента, который когда-то несколько сроков возглавлял Александр Назарчук. Действующий спикер напомнил, что с его именем связана и история парламентаризма в регионе, и история всего края.

«Он был лицом края, наш человек в Москве», - отметил Романенко, вспоминая годы, когда Назарчук был депутатом Госдумы, членом Совета Федерации и министром сельского хозяйства.

И добавил: «Александра Григорьевича не стало. Но он будет с нами, и мы будем все помнить этого замечательного человека, человека с большой буквы. Государственного деятеля, который всегда оставался наравне с жителями».

Называя усопшего Сашей, бывший глава администрации края Александр Суриков вспоминал, как ему посчастливилось работать с таким человеком.

«Это была честная, не без критики, работа на развитие Алтайского края. Он оставил прекрасную память о себе. И всегда подавал пример того, как надо честно и бескорыстно служить Родине. Очень скорблю по этой утрате», – сказал экс-глава региона.

Экс-депутат АКЗС, экс-глава КПРФ Виталий Сафронов сказал, что регион потерял настоящего патриота и бойца. Человека, которого все знали не только, как чиновника, но и очень душевного собеседника. Собравшимся он рассказал историю из 1966 года. Когда приехал в Романовский район и предложил Назарчуку возглавить там компартию. Тот отказался. Сафронов потом не раз ему в шутку говорил, что согласившись, он мог бы стать президентом. И предположил, что в крае можно было бы назвать в его честь улицу или несколько.

А глава Алейского района Светлана Агаркова, напомнила, как сильно Назарчук любил Алтай.

«Как любил нашу родную алтайскую землю Александр Григорьевич, так может любить человек только тот, который родился, вырос и состоялся здесь. Он все делал для того, чтобы наша земля давала хороший урожай, чтобы люди жили достойно. В многочисленных поездках по районам Алтайского края он всегда находил время выехать в поле, встретиться с простыми людьми, на сенокосе попить холодной воды, порассуждать, что надо сделать, чтобы наша земля стала еще богаче, стала еще лучше. Как-то в одной из поездок, он мне признался, что его самый любимый запах – запах свежеиспеченного хлеба. А досыта хлеба он наелся только в 1956 году, когда на Алтай пришла целина», – сказала Агаркова.

Сын Назарчука Сергей Александрович поблагодарил собравшихся за такое внимание.

«Он был стержнем, основой нашей семьи, вокруг которого все строилось», – сказал он.

Примерно в 13 часов гроб повезли на Власихиское кладбище, где, как сказала Агаркова, могилу Назарчука накроет пушистым снежным одеялом. Светлая память!