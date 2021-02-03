Арбитражный суд рассмотрит заявление о банкротстве алтайского бизнесмена Гачмана

Учредитель «АПК Грана-Хабары» и двух элеваторов Сергей Маслов подал в Арбитражный суд Алтайского края заявление о банкротстве гендиректора компании «Грана» и президента Союза зернопереработчиков Алтая Валерия Гачмана. Это следует из материалов алтайского арбитражного суда.

Гачман и Маслов – бывшие партнеры по бизнесу. Предприниматели работали вместе, но с 2013 года каждый из них стал развивать свой бизнес самостоятельно. На тот момент им принадлежало равное количество акций «Коротоякского элеватора». Кроме того, за Гачманом оставался «Табунский элеватор», а за Масловым – «Третьяковский».

Однако позже между предпринимателями начались споры. Как ранее писал «Политсибру», Гачман в 2018 году обратился в арбитражный суд с требованием признать за собой право собственности на АО «Коротоякский элеватор». В качестве доказательства он предоставил договор купли-продажи ценных бумаг от 2005 года. Суды шли несколько месяцев, в итоге Гачман проиграл дело элеватора.

Валерий Гачман проиграл в арбитраже громкое дело, не сумев доказать право собственности на элеватор Новости 29.01.2020 12:25

Сергей Маслов воспринял это обращение как попытку рейдерского захвата, и что Гачман подделал договор от 2005 года о покупке контрольного пакета акций предприятия. И в ноябре 2019 года эксперты алтайского Арбитражного суда признали подписи и сам договор подделкой.

В октябре 2020 года суд взыскал с Гачмана 568 тысяч рублей, чтобы возместить судебные расходы Маслова. Предприниматель пытался оспорить это решение. В последний раз Гачман подавал апелляцию в январе 2021 года. Тогда суд ее не удовлетворил. Кроме того, бизнесмен должен заплатить «АПК Грана-Хабары» 632,2 тысячи рублей.

Как ранее сообщал «Банкфакс», с прошлого года идет процедура банкротства подконтрольного Гачману АО «Краснощековское ХПП», а его актив АО «Табунского элеватора» был закредитован.

Судя по информации суда, Сергей Маслов является кредитором Гачмана, и, если суд пройдет для Маслова успешно, Гачман должен будет заплатить ему сумму своего долга.