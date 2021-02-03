Число умерших от коронавируса в Алтайском крае вплотную приблизилось к двум тысячам

Общее количество умерших от коронавируса в Алтайском крае с начала пандемии достигло 1 999 человек. Из них непосредственно от ковида скончалось 1 224 заразившихся, сообщает оперативный штаб.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло еще 14 пациентов. У 182 жителей Алтайского края лабораторно выявили коронавирус, а 164 пациента выздоровели.

Всего с начала пандемии ковид выявили 39 544 жителя региона, с болезнью сумели справиться 35 529 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях лечатся 1 613 человек с подтвержденным коронавирусом, а также 702 пациента с вирусной пневмонией. Тяжело переносят болезнь 356 заразившихся, из них 87 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Также 16 человек переносят ковид бессимптомно, а 407 пациентов с вирусной пневмонией лечатся на дому.