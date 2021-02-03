Мошенник обманывал сирот и инвалидов в Алтайском крае

Прокурора Алтайского края направила в суд дело против 44-летнего мужчины, который продавал жилье инвалидам и сиротам и при этом обманывал их. Теперь предполагаемого преступника обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Обвиняемый при продаже недвижимости умышленно занижал сумму выделяемых средств государством и уговаривал граждан доплатить якобы не достающую им разницу для покупки квартир за счет личных сбережений», –заявили в органах.

По версии прокуратуры, мошеннику удалось обмануть шесть сирот и двух инвалидов, каждый из которых отдал риелтору от 90 до 200 тысяч рублей.

Общий ущерб от действий жителя Алтайского края превысил 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Барнаула.