Мэрия Барнаула требует снести 50 зданий и сооружений, в том числе жилые дома

Администрация Барнаула внесла 50 объектов в список частных построек, подлежащих сносу. Суд установил, что у многих из них отсутствует разрешение на строительство. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

10 школ и 14 детсадов построят и отремонтируют в Алтайском крае за год Новости 02.02.2021 17:04

В этом списке в основном гаражи (например, на улицах Малахова, Димитрова, Профинтерна), 11 нестационарных торговых объектов на (многие из которых на Южном), а также автостоянка на Власихинской, 18, погреб, баня и несколько самовольных строений.

Есть там и шесть недостроенных жилых домов. Три из них находятся в поселке Бельмесево: у двух готов только фундамент, у одного – бетонные блоки. Остальные два объекта стоят в микрорайоне Озерном на улицах Панкратова и Совхозной.

Напомним, в мае 2020 года барнаульская мэрия потребовала сноса начавшегося строиться здания на Балтийской, 29. Этот объект даже не был зарегистрирован в едином государственном реестре недвижимости. В ЕГРН не числился и объект на Змеиногорском тракте, 23. В реестре указан двухуровневый дом, хотя на самом деле там стоит большое трёхэтажное здание из кирпича. Мэрия предъявила иск о сносе этого строения в марте 2020 года.