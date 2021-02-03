О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Мэрия Барнаула требует снести 50 зданий и сооружений, в том числе жилые дома

Новости
0

Администрация Барнаула внесла 50 объектов в список частных построек, подлежащих сносу. Суд установил, что у многих из них отсутствует разрешение на строительство. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

Строительство детского сада

10 школ и 14 детсадов построят и отремонтируют в Алтайском крае за год

Новости

В этом списке в основном гаражи (например, на улицах Малахова, Димитрова, Профинтерна), 11 нестационарных торговых объектов на (многие из которых на Южном), а также автостоянка на Власихинской, 18, погреб, баня и несколько самовольных строений. 

Есть там и шесть недостроенных жилых домов. Три из них находятся в поселке Бельмесево: у двух готов только фундамент, у одного – бетонные блоки. Остальные два объекта стоят в микрорайоне Озерном на улицах Панкратова и Совхозной.

Напомним, в мае 2020 года барнаульская мэрия потребовала сноса начавшегося строиться здания на Балтийской, 29. Этот объект даже не был зарегистрирован в едином государственном реестре недвижимости. В ЕГРН не числился и объект на Змеиногорском тракте, 23. В реестре указан двухуровневый дом, хотя на самом деле там стоит большое трёхэтажное здание из кирпича. Мэрия предъявила иск о сносе этого строения в марте 2020 года.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Алтайский портал недвижимости

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000