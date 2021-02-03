Суд назначил Алексею Навальному 2,8 года колонии общего режима. Напоминаем за что

Симоновский суд Москвы на заседании 2 февраля отменил условный срок Алексею Навальному и назначил ему 3,5 года колонии общего режима. Так как Навальный ранее провел 10 месяцев под домашним арестом, в тюрьме ему предстоит находиться 2 года и 8 месяцев. Об этом сообщили федеральные СМИ из здания суда.

О суде

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Алексея Навального осудили за то, что тот скрывался от службы исполнения наказаний (ФСИН) в Германии и семь раз без уважительной причины не пришел отметиться в назначенный день. Кроме того, представитель ФСИН заявил, что во время условного срока Навальный нарушил общественный порядок 60 раз.

Однако сам оппозиционер заявляет, что не мог отмечаться, так как сначала лежал в коме после отравления, а затем проходил реабилитацию и восстанавливался в больнице. Кроме того, он уверяет, что отправлял ФСИН бумагу о том, что не может явиться в ведомство. Представители которого даже не пытались с ним связаться. В службе заявили обратное: они не знали, где Навальный, никаких документов о причинах неявки он не присылал.

О деле Навального

Алексей Навальный и его брат Олег были обвиняемыми по делу «Ив Роше». Им вменяли мошенничество в сфере предпринимательской деятельности на 26,7 млн рублей. По версии следствия, браться Навальные основали фирму «Главподписка» и заключили контракты с двумя компаниями («Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компанией) на доставку грузов. Однако доставкой занимались более дешевые транспортные компании. Они делали работу за меньшую сумму, чем платили указанные фирмы. Олег Навальный в то время работал топ-менеджером «Почты России», и следствие считает, что его служебное положение использовалось братьями в преступных целях, а именно для отмывания денег.

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По делу «Ив Роше» суд вынес решение ещё в 2014 году. Алексей Навальный был приговорен по частям 2 и 3 статьи 159.4 и части 2 статьи 174.1 УК. И получил 3,5 года условно с испытательным сроком в 5 лет, а Олег Навальный – 3,5 года колонии общего режима. Кроме того, оба должны были выплатить штраф – 500 тысяч рублей. Олег Навальный свой срок уже отсидел.

В 2019 году ЕСПЧ признал, что приговор Навальному является политическим и обязал российские власти выплатить оппозиционеру компенсацию. За год до этого, в июле 2018 года, Алексей Навальный уже получил от правительства России более 4 млн рублей в качестве компенсации по делу «Ив Роше». Однако приговор остался в силе.

Об отравлении

20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Самолёт посадили в Омске, оппозиционера отвезли в местную больницу, а затем отправили на лечение в Германию. Там специалисты из разных стран заявили, что в организме у Навального присутствуют следы боевого яда группы «новичок». Позже оппозиционер заявил, что его отравили российские спецслужбы. И опубликовал данные , где это якобы подтверждалось. Владимир Путин назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб».

17 января Алексея Навального задержали по требованию ФСИН, а вскоре на YouTube вышел фильм-расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки» про строящийся особняк под Геленджиком за 100 млрд рублей. Навальный заявил, что это собственность Путина. Президент ответил: к нему это здание не имеет никакого отношения.

После этого 23 и 31 января по всей стране прошли многочисленные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Барнауле в первом митинге участвовало около двух тысяч человек, во втором – 250 человек.