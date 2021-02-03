Алтайский сенатор Белоусов призвал увеличить финансирование программы развития сельских территорий

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» имеет большое значение и для всей России, и для Алтайского края. Но в последние годы финансирование основных ее мероприятий носит неустойчивый волнообразный характер. Бюджетные вливания нужно увеличивать. Такое мнение высказал сенатор от Алтайского края, зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов.

«Совет Федерации постоянно получает сигналы с мест о том, что на реализацию тех или иных социально значимых проектов в сельских территориях по заявкам регионов денег попросту не хватает», – отметил сенатор.

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И действительно, в прошлом году на программу выделили в несколько раз меньше, чем было ранее, а в 2021-2022 годах дадут еще на четверть меньше. При этом целевые показатели остались почти на том же уровне. При таком раскладе возникают сомнения в резонности программы, добавил сенатор.

Особенно в Алтайском крае, где 43% населения – селяне. Тогда как в Сибири этот показатель всего лишь на уровне 23%, а по России – 26%. В регионе более 1,5 тысяч сел, и, конечно, очень важно, чтобы они тоже имели хорошую инфраструктуру.

«Совет Федерации продолжает настаивать на изыскании любых возможностей для увеличения финансирования основной госпрограммы, особенно, по таким ключевым направлениям, как содействие занятости сельского населения и улучшение жилищных условий граждан», – сказал Сергей Белоусов.

Эту позицию разделяет и министерство сельского хозяйства, и курирующий вице-премьер Виктория Абрамченко. И не так давно правительство России сообщило о планах выделить из резервного фонда 3,6 млрд рублей. Из них почти 1,2 млрд рублей пойдет на реализацию «сельской ипотеки» (их получат банки и АО «ДОМ. РФ» в качестве компенсации ставки). Еще 2,5 млрд рублей перечислять 22 регионом страны на реализацию 31 проекта целевой программы «Современный облик сельских территорий».

Реализацию госпрограммы в марте рассмотрят на правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий