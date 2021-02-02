Алтайский следком возбудил уголовное дело после смерти Александра Назарчука

Александр Назарчук Фото: Олег Укладов

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело из-за гибели политика Александра Назарчука, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По версии следствия, предварительной причиной смерти является отравление угарным газом. Вечером 1 февраля родственники нашли Назарчука в собственном доме в поселке Солнечный Первомайского района.

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Дело завели по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальный срок, который можно получить по этой статье, – два года лишения свободы.

Как ранее рассказали «Политсибру» в компании «Газпром газораспределение Барнаул», скорее всего, угарный газ появился в помещении из-за обмерзания дымохода.

Напомним, в 90-ые годы Александр Назарчук был министром сельского хозяйства и продовольствия России. С 1996 по 2008 годы возглавлял алтайский парламент. Прощание с ним состоится в среду, 3 февраля, в парламентском центре, похороны – на Власихинском кладбище.