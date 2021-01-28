«Наглая клевета». Шубенков отреагировал на новость о положительном допинг-тесте

Сергей Шубенков Фото: Олег Укладов

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал информацию о якобы положительном допинг-тесте. Он заявил, что за время своей карьеры никогда не принимал «запрещенку» и никого не обманывал. Также он заверил, что не поменял своего отношения к «допинговым жуликам» и призвал людей не верить «безымянным источникам». Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе – это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… проехали», – написал Шубенков.

При этом он признал, что получил письмо от AIU (независимая организация по борьбе с допингом – прим.ред), и оно «вообще ни разу не про фуросемид».

«Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме», – отметил спортсмен.

Кстати, на эту ситуацию отреагировал и министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. В своем Instagram он заступился за легкоатлета.

«Уверен, Шубенков на 100% чист, а вот провокации не исключаю», – написал министр.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что российский легкоатлет Сергей Шубенков получил положительный допинг-тест. Якобы в пробе выявили фуросемид – препарат, который смазывает действие запрещенного препарата. Однако тренер Сергей Клевцов заявил, что информация не соответствует действительности.