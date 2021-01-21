«Золотая» середина. Алтайский губернатор Томенко потерял несколько позиций в медиарейтинге глав регионов

Виктор Томенко Фото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по итогам 2020 года снизился на несколько строчек в медиарейтинге глав регионов «Медиалогии». И по стране, и по Сибири он в середине списка.

По сравнению с предыдущим годом, Виктор Томенко опустился на девять строчек (с 36 на 45 место). А среди регионов СФО потерял две позиции (год назад был третьим).

Так, за прошлый год в СМИ о губернаторе написали 58 180 раз. Его медиаиндекс составил 265 268. Для сравнения, у лидера рейтинга по СФО Игоря Кобзева (губернатор Иркутской области) медиаиндекс составляет 672 685. На пятки ему наступают новосибирский губернатор Андрей Травников и омский Александр Бурков.

Вот, как расположились губернаторы в медийном рейтинге по СФО:

Игорь Кобзев (Иркутская область) (+8) Андрей Травников (Новосибирская область) (+2) Александр Бурков (Омская область) (-1) Сергей Цивилев (Кемеровская область) (-3) Виктор Томенко (Алтайский край) (-2) Александр Усс (Красноярский край) (-1) Валентин Коновалов (Хакасия) (+1) Сергей Жвачкин (Томская область) (-1) Шолбан Кара-олл (Республика Тыва) (+1) Олег Хорохордин (Республика Алтай) (-4)

Самым медийным стал по традиции мэр Москвы Сергей Собянин. В тройке лидеров губернатор Подмосковья Сергей Воробьев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.