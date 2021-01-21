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«Золотая» середина. Алтайский губернатор Томенко потерял несколько позиций в медиарейтинге глав регионов

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Виктор Томенко
Виктор ТоменкоФото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по итогам 2020 года снизился на несколько строчек в медиарейтинге глав регионов «Медиалогии». И по стране, и по Сибири он в середине списка.

По сравнению с предыдущим годом, Виктор Томенко опустился на девять строчек (с 36 на 45 место). А среди регионов СФО потерял две позиции (год назад был третьим).

Так, за прошлый год в СМИ о губернаторе написали 58 180 раз. Его медиаиндекс составил 265 268. Для сравнения, у лидера рейтинга по СФО Игоря Кобзева (губернатор Иркутской области) медиаиндекс составляет 672 685. На пятки ему наступают новосибирский губернатор Андрей Травников и омский Александр Бурков.

Вот, как расположились губернаторы в медийном рейтинге по СФО:

  1. Игорь Кобзев (Иркутская область) (+8)
  2. Андрей Травников (Новосибирская область) (+2)
  3. Александр Бурков (Омская область) (-1)
  4. Сергей Цивилев (Кемеровская область) (-3)
  5. Виктор Томенко (Алтайский край) (-2)
  6. Александр Усс (Красноярский край) (-1)
  7. Валентин Коновалов (Хакасия) (+1)
  8. Сергей Жвачкин (Томская область) (-1)
  9. Шолбан Кара-олл (Республика Тыва) (+1)
  10. Олег Хорохордин (Республика Алтай) (-4)

Самым медийным стал по традиции мэр Москвы Сергей Собянин. В тройке лидеров губернатор Подмосковья Сергей Воробьев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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#Виктор Томенко #Новости Барнаула и Алтайского края #графики
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