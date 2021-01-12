С видом на погост. В Барнауле планируют построить жилой квартал с несколькими высотками рядом с кладбищем

Проект нового ЖК Фото: ksar.barnaul-adm.ru

Жилой квартал с высотками планируют построить в Барнауле рядом с Булыгинско-Кировским кладбищем. Градостроительный совет поддержали представленный проект застройки, говорится в документе, размещенном на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города.

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Новый ЖК будет расположен частично на месте старого трамвайного депо на ул. Анатолия, 304 и затронет участок, ограниченный улицами Загородная, Анатолия и переулком Крайним. Рядом с этой территорией находится Булыгинско-Кировское кладбище, промышленные предприятия, бор и река Барнаулка.

Общая площадь участка составляет 136 тыс. кв. м. Здесь планируют возвести 16 домов от 10 до 24 этажей. В жилом квартале будет более 3,5 тыс. квартир, почти 1 тыс. наземных парковочных мест и 570 подземных. На территории будет школа на 600 мест, детский сад, стоянки для автомобилей, детские и спортивные площадки, парковая зона. Ветхие здания снесут, а недавние постройки впишут в проект.

Заказчик проекта - «Регионстрой». Замдиректора компании Вячеслав Виноградов в беседе с «Толком» сказал, что, получив одобрение эскизного проекта планировки квартала, компания приступила к подготовке рабочего проекта, на это уйдет до трех месяцев. Приступить к строительству первого дома в компании планируют осенью 2021 года.