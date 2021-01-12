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С видом на погост. В Барнауле планируют построить жилой квартал с несколькими высотками рядом с кладбищем

Новости
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Проект нового ЖК
Проект нового ЖКФото: ksar.barnaul-adm.ru

Жилой квартал с высотками планируют построить в Барнауле рядом с Булыгинско-Кировским кладбищем. Градостроительный совет поддержали представленный проект застройки, говорится в документе, размещенном на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города.

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Новый ЖК будет расположен частично на месте старого трамвайного депо на ул. Анатолия, 304 и затронет участок, ограниченный улицами Загородная, Анатолия и переулком Крайним. Рядом с этой территорией находится Булыгинско-Кировское кладбище, промышленные предприятия, бор и река Барнаулка.

Общая площадь участка составляет 136 тыс. кв. м. Здесь планируют возвести 16 домов от 10 до 24 этажей. В жилом квартале будет более 3,5 тыс. квартир, почти 1 тыс. наземных парковочных мест и 570 подземных. На территории будет школа на 600 мест, детский сад, стоянки для автомобилей, детские и спортивные площадки, парковая зона. Ветхие здания снесут, а недавние постройки впишут в проект. 

Заказчик проекта - «Регионстрой». Замдиректора компании Вячеслав Виноградов в беседе с «Толком» сказал, что, получив одобрение эскизного проекта планировки квартала, компания приступила к подготовке рабочего проекта, на это уйдет до трех месяцев. Приступить к строительству первого дома в компании планируют осенью 2021 года. 

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (3)

1000

Станислава

Ну и что что с кладбищем рядом.. По площади Свободы грохочут тысячи машин и автобусов в день - а это тоже кладбище, первое в городе. Но меня другое интересует, цитата - "Общая площадь участка составляет 136 кв. м. Здесь планируют возвести 16 домов от 10 до 24 этажей." Журналисты, уважаемые - вы вообще читаете то что пишете? у вас никакого диссонанса не возникает? как на полутора (!!) сотках земли построить 16 многоэтажек, а еще парковки, площадки и школу..

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Александр

Похоже оптимизированное трамвайное депо №1 "отлежалось" теперь надо его ''освоить''..... а, что улица Анатолия не проезжая и таковой не будет в результате "умелой" укладки теплоцентрали от АЗА прям в землю без защиты это не важно.....трамваи то пока ходят, ну как ходят.....вечером скорей пешком дойдешь......

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гостья

Кладбище действующее. Так что все виды сервиса обеспечены будущим жителям.

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