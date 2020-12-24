Руководителя алтайского Центра туризма обвиняют в краже более 1 млн рублей

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Прокуратура Республики Алтай направила в суд дело против бывшего директора «Республиканского Центра туризма, отдыха и оздоровления» по обвинению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Он обвиняется в хищении в период занятия своей должности вверенных ему бюджетных средств на сумму более 1 млн рублей при организации поста спасателей на озере Манжерокское, а также в изготовлении поддельных платежных поручений, с использованием которых неправомерно переводил украденные денежные средства», - пояснили в прокуратуре.

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Для якобы организации поста руководитель центра заключил два фиктивных договора с частной компанией. Но в реальности никаких работ выполнено не было. Обвиняемый предоставлял фиктивные акты выполненных работ и изготавливал поддельные документы о перечислении бюджетных средств директору ООО. Последний обналичивал деньги и возвращал главе центра обратно.

Бывшего руководителя будут судить по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Уголовное дело направлено в Горно-Алтайский городской суд.