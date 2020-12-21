Житель Алтайского края попал под редкую уголовную статью

Археолога-нелегала из Алтайского края приговорили к уголовной ответственности за работу с металлоискателем . Об этом сообщает сайт правительства региона.

С помощью прибора мужчина нашел в Заринском районе археологические предметы, представляющие историко-культурную ценность. Следы незаконных археологических работ обнаружили в мае сотрудники Алтайохранкультуры.

«Это железные удила с витыми грызлами и восьмерковидными внешними окончаниями, железное тесло с несомкнутой втулкой, железные наконечники стрел (трехлопастный и трехгранно-лопастный). Эти предметы второй половины IX - первой половины X века нашей эры связаны со сросткинской археологической культурой, памятники которой распространены в степных и лесостепных районах Алтая», - сообщили в правительстве.

Нарушителя признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 243.2 Уголовного кодекса РФ (Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания). Металлоискатель и найденные предметы у него забрали. Правда, какое именно наказание ему назначили, не сообщается. По этой статье он мог получить штраф до одного миллиона рублей, принудительные работы до пяти лет, либо до шести лет тюрьмы.

И, кстати, приговор по этой статье в Алтайском крае вынесли впервые.