Глава правительства Мишустин все-таки дал поручение проверить закрытие больниц в Алтайском крае

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Росдравнадзору России проверить данные о возможном закрытии больниц в Алтайском крае. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства России.

В Алтайском крае не будут закрывать больницу Новости 17.12.2020 19:50

Поручение Мишустина возникло после с пресс-конференции, которую давал президент России Владимир Путин 17 декабря 2020 года. К главе государства обратилась жительница, возмущенной закрытием «Онежской центральной районной больницы Алтайского края». Путин попросил разобраться в этой ситуации губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Однако, как уже писал «Политсибру», Онежской районной больницы в Алтайской крае не существует, зато такая есть в Архангельской области. Вероятнее всего это – техническая накладка, произошедшая случайно.

Кроме того, в Минздраве региона поясняли, что в крае нет ни одной больницы, которая готовилась бы к закрытию. По данным пресс-службы главы региона, «во время губернаторства Виктора Томенко никакие больницы не закрывались и закрытия не планируются».

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов на онлайн-конференции 21 декабря также говорил, что ни о каких закрытиях ему не известно.

О технической накладке об отсутствии в крае Онежской районной больницы власти сообщали и в федеральный центр, однако правительство всё равно решило проверить закрытие ЦРБ в крае, чтобы расставить все точки в «онежском» деле над «и».