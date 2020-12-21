30% жителей Алтайского края получат прививку от коронавируса в 2021 году

Вакцину от COVID-19 в 2021 году получат порядка 700 тысяч жителей Алтайского края из 2,3 млн, то есть 30,4% от населения региона. Такими планами поделился губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Томенко, в край поступило более 3 тысячи доз вакцины от ковида. В первую очередь прививку поставят работникам социальной сферы и образования. Вакцинация будет проходить в 80 медучреждениях региона.

Напомним, что за последние сутки в крае выявили 217 случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 в регионе - 30 765 человек. Из них умерло 1398, а выздоровело 27 020 человек. В данный момент в тяжелом состоянии находятся 467 заразившихся, 141 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Число свободных коек в ковидных госпиталях - 1098.

С 15 декабря по 15 января в крае действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе новогодних корпоративов. Общепиту нельзя работать с 23 часов вечера до 6 утра.