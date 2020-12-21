Набор химика и участие в шоу. Какие детские желания исполнит алтайский губернатор Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». Он снял с новогодней ёлки, установленной в фойе малого зала правительства края, два шарика с пожеланиями детей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

14-летний Антон Александров мечтает сняться в кулинарной программе с Еленой Хорошавцевой на «Катунь 24», а 10-летний Андрей Пятышев из Барнаула хочет получить на Новый год набор химика. Губернатор пообещал, что желания детей будут исполнены.

Кроме того, Виктор Томенко призвал своих заместителей тоже поучаствовать в акции.

«На елке размещаются в основном пожелания ребятишек, которые в текущий момент оказались в трудной жизненной ситуации. Возможность помочь кому-то из них - это добрый поступок. Каждому предлагаю присоединиться к акции. Желания мы исполняем лично, не взирая на свой статус и занимаемую должность, как жители края, как граждане России и как неравнодушные люди», - отметил глава региона.

«Ёлка желаний» – это всероссийская акция. Её цель - подарить праздник людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Акция проходит с 2017 года это дети из неблагополучных и многодетных семей. А в 2020 году – еще и дети медиков, которые работали коронавирусном «фронте».