«Скрывать нам нечего». В алтайском минздраве рассказали, сколько врачей умерло от ковида

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал о том, сколько врачей заболело коронавирусом и сколько умерло от него. На этот вопрос «Политсибру» он ответил на онлайн-конференции в понедельник, 21 декабря. А также прокомментировал слухи о занижении общей статистики смертности.

«С начала пандемии было инфицировано более 2,8 тысяч медработников. Непосредственно ковид стал причиной смерти в 16 случаях. Выплату (страховку за смерть от заболевания, полученного на работе – прим.ред.) получили пока только одному, по остальным проводится служебное расследование», - пояснил министр.

Смертоносный ковид. Кого из известных людей потерял Алтайский край в пандемии коронавируса Новости 11.11.2020 14:08

При этом Дмитрий Попов проигнорировал еще один конкретный вопрос – а сколько всего медиков, зараженных ковидом, умерло с начала пандемии. Ведь нередко коронавирус не является основной причиной смерти, но именно его наличие вызывает обострение заболеваний, приводящих к летальному исходу. По данным на 21 декабря за весь период пандемии в крае умерло почти 1,3 тысяч человек, которые имели положительный ковид статус. Но непосредственно от COVID-19 скончалось чуть более половины - 756 человек.

Так и по словам министра Попова, более 500 человек скончались от сердечно-сосудистых заболеваний через некоторое время после того, как переболели ковидом (кто-то через месяц, а кто-то и через полгода).

Говоря об общих показателях смертности, министр заверил, что вся статистика официальная и точная. И собирает ее не минздрав, а крайстат по данным, предоставленных органами ЗАГС.

«Скрывать нам нечего, мы не можем повлиять на статистику», - так министр ответил на претензии в соцсетях, что в регионе скрывают реальное количество смертности.

Напомним, в октябре 2020 года в регионе произошел всплеск смертности – более, чем на 1,1 тысячу человек (к октябрю прошлого года).

Также министр сообщил о стабилизации ситуации в регионе. Количество ковидных госпиталей сократили с 30 до 22, количество коек в них - с 5,9 до 4,5 тысяч. Открыть временно закрытые места власти смогут быстро. Но пока не знают, насколько сильной будет вторая волна. И потребуется ли открывать госпиталь на базе немедицинского учреждения. О том, какое здание рассматривают вместо «Посуда-центра» министр не сказал.

По некоторым оценкам, около 22% населения региона имеет иммунитет к коронавирусу.