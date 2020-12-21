Некоторые станут платить меньше. Какой налоговый режим выбирают предприниматели Алтайского края

Малому бизнесу Алтайского края предстоит выбрать новую систему налогообложения. Систему единого налога на вмененный доход (ЕНВД) отменяют. Сделать выбор нужно до 31 декабря 2020 года. В регионе 37 тысяч малых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Если ничего не менять, то предпринимателя с 1 января 2021 года автоматически переведут общую систему налогообложения, которая больше подходит для крупных предприятий.

Выгоду ощутят на дистанции

По словам Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрея Осипова, ЕНВД в регионе использовали 31 тысяча ИП и 5,5 тысяч юрлиц. Недавно в АКЗС приняли новую редакцию закона «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края». Теперь у предпринимателей несколько вариантов.

Андрей Осипов Олег Укладов

В частности, упрощенная система налогообложения (УСН), подходящая для небольших ООО. Платить придется 6% с оборота или 15% с разницы между доходами и расходами. Другой вариант — налог на профессиональный доход для самозанятых (только для граждан). Это просто и удобно, но подходит только тем, у кого нет наемных сотрудников и годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Однако большинство предпринимателей региона выбирают третий вариант — патент.

«Большинство сумм патента примерно равно тому размеру налога, который предприниматели платили по ЕНВД. По ряду видов деятельности суммы еще и ниже, как, например, по общественному питанию, - отметил Андрей Осипов.

О том, что в перспективе налоги будут даже ниже, «Политсибру» рассказала и предпринимательница из города Рубцовска Ольга Плетнева. Ее фирма уже более 25 лет занимается производство хлебобулочных и кондитерских изделий.

«Переходим на патентную систему, потому что если остаться на старой, то налоги вырастут в пять-шесть раз, - пояснила Ольга Плетнева. - Остальные варианты нам не подходили. Конечно, сначала придется немного потратиться: получить новые сертификаты, зарегистрировать ИП вместо ООО, лабораторные испытания, обновить бланки и этикетки для продукции. Это хлопотно и затраты в короткие сроки, но на дистанции это будет выгодно. У нас налоги по патентной системе станут даже чуть меньше в абсолютных цифрах».

Платить налоги в родном регионе

Кстати, патент и ЕНВД платится по месту деятельности, а УСН по месту регистрации. Некоторые бизнесмены меняют прописку и встают на учет в другом регионе с более низкой налоговой ставки. В результате налоги перетекают в другой субъект. Подобные рекламные предложения сейчас поступают многим предпринимателям.

«Такие предложения надо отправлять в спам, я считаю их неприемлемыми, - подчеркивает Ольга Плетнева. - Я однозначно буду платить налоги в Алтайском крае. Вы хотите жить в этом регионе, пользоваться этими дорогами, ходить по чистым улицам с освещением, а налоги платить здесь не хотите. А ведь когда-то в Рубцовск не мог закупить уголь на зиму, банкротились многие коммунальные предприятия. Бюджет недополучал серьезные суммы. Не должно быть так. Живете и пользуйтесь благами нашего региона — вот и платите налоги в наш регион».

Скорее всего, для малого бизнеса Алтайского края патентная система действительно станет самым выгодным вариантом. Но его смогут применить только предприниматели, у которых в штате не больше 15 человек. Также надо, чтобы сфера деятельности подпадала под перечень указанных в законе видов.

Всего в перечне более 80 видов деятельности, более-менее представляющие экономику региона в разрезе. Добавлены новые виды, например, животноводство. Размер годового дохода и, соответственно, сумма налога теперь зависят еще и от числа жителей в населенном пункте, где будет работать ИП. В зависимости от численности населения территория Алтайского края разделена на шесть групп с разным размером патента. Для многих видов деятельности в территориях шестой группы (села до 500 человек) размер патента и вовсе минимальный, на 67 процентов меньше, чем для Барнаула.

СПРАВКА: Для переходя на патентную систему индивидуальным предринимателям необходимо подать в налоговый орган заявление на получение патента до 31 декабря 2020 года. Заявление можно представить лично или через представителя, направить по почте, передать в электронной форме по телекоммуникационной связи, а также через «Личный кабинет налогоплательщика». При этом днем его подачи считается дата представления или отправки. Выданные налоговыми органами в установленный срок патенты будут действовать с даты, указанной налогоплательщиком в заявлении.