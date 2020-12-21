Рубцовское предприятие-банкрот начало выплачивать долги по зарплате

Часть долга по зарплате получили работники Пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП) Рубцовска, которое с 2019 года является банкротом. Об этом сообщает «Алтайская правда».

Долг по фонду оплаты труда у АПТП превышал более 5 млн рублей. На прошлой неделе он был сокращён. Сотрудникам предприятия за январь-февраль этого года выплатили в общей сложности 2,5 млн рублей.

Однако задолженность в более чем 4 млн рублей по текущей зарплате и выходным пособиям у предприятия так и не изменилась.

Напомним, что «Политсибру» писал о ситуации с зарплатами на АПТП. Тогда директор предприятия Алексей Ворошилов говорил, что все долги по зарплате будут выплачены в январе, однако сделано этого не было. Тогда задержки объяснялись тем, что помимо работников, предприятие должно денег и налоговикам. На 1 ноября общая сумма долгов предприятия по зарплате с учетом выходного пособия составляла 9,8 млн руб.