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Рубцовское предприятие-банкрот начало выплачивать долги по  зарплате

Новости
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Часть долга по зарплате получили работники Пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП) Рубцовска, которое с 2019 года является банкротом. Об этом сообщает «Алтайская правда».

Долг по фонду оплаты труда у АПТП превышал более 5 млн рублей. На прошлой неделе он был сокращён. Сотрудникам предприятия за январь-февраль этого года выплатили в общей сложности 2,5 млн рублей.

Однако задолженность в более чем 4 млн рублей  по текущей зарплате и выходным пособиям у предприятия так и не изменилась.

Напомним, что «Политсибру» писал о ситуации с зарплатами на АПТП. Тогда директор предприятия Алексей Ворошилов говорил, что все долги по зарплате будут выплачены в январе, однако сделано этого не было. Тогда задержки объяснялись тем, что помимо работников, предприятие должно денег и налоговикам. На 1 ноября общая сумма долгов предприятия по зарплате с учетом выходного пособия составляла 9,8 млн руб.

  

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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