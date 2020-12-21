Осуждённых снова вывели расчищать барнаульские улицы от снега

Более сотни преступников вышло на улицы Барнаула убирать снег. Бригады помогали МУБ «Автодорстрой». Об этом сообщает региональное УФСИН.

Рабочий день осуждённых длился с 8 до 12 часов дня без перерыва. Они трудились на участках, труднодоступных для снегоуборочной техники: тротуарах, подходах к остановкам и площадках остановочных павильонов. Также они очищали территорию рядом с социально-значимыми объектами.

Работу нарушителей закона контролировали представители «Автодорстроя» и сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.

«К обязательным работам приговаривают за преступления небольшой и средней тяжести. Наказанием являются бесплатные общественно полезные работы на объектах, которые определяют власти муниципалитета по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. За уклонение от назначенных судом обязательных работ осужденный может быть наказан реальным лишением свободы», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что это не первая подобная акция. 14 декабря улицы Барнаула очищали от снега неплательщики алиментов.