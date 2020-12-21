Жителей Алтайского края ждет рост тарифов на электроэнергию в 2021 году

В Алтайском крае произойдет традиционное повышение тарифов на электрическую энергию. Подорожание киловатта состоится в июле следующего года. О новых ценах на свет рассказали в краевом управлении по тарифам.

В Алтайском крае разделили нормативы ТКО для многоквартирных и частых домов 10.12.2020 12:50

Подчеркнем, что с 1 января по 30 июня 2021 года все тарифы будут на уровне конца 2020 года. Подорожание произойдет только с 1 июля.

Так, первые полгода городские жители без электроплит (а также гаражные кооперативы, владельцы гаражей, погребов, учреждения исполнения наказания, религиозные организации) продолжат платить по 4,29 руб./кВт*час. Во второй половине года стоимость одного киловатта вырастет до 4,50.

Горожане, которые имеют электроплиты, будут платить сначала по 3,50 руб./кВт*час, затем по 3,67 руб./кВт*час. А сельское население до июля будут рассчитываться по тарифу 3,36 руб./кВт*час, а после – 3,52 руб./кВт*час

Тариф на электроэнергию для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений вырастет с 3,36 до 3,52 руб./кВт*час.